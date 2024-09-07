Стало відомо, хто 'підпалив' склади з північнокорейськими ракетами та технікою у Воронезькій області рф: кадри з супутника

У ніч на 7 вересня у Воронезькій області рф дрони атакували склади окупантів з боєприпасами. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що на атакованих складах росіяни зберігали ракети з Північної Кореї.

російські ЗМІ повідомили, що атаковані склади з БК знаходяться на території Острогозького району. Через детонацію тут оголошено режим НС у трьох населених пунктах району. Також ведеться евакуація мешканців навколишніх населених пунктів.

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Губернатор області повідомив про введення додаткових заходів безпеки, зокрема, повністю перекрито рух транспорту з 51-го до 105-го кілометра автодороги Воронеж — Луганськ.

Тим часом у соцмережах опубліковано кадри з супутника, які показують масштаб пожежі у населеному пункті Солдатскоє:

Як повідомляє видання OBOZ.UA, вибухи на складі влаштували дрони Служби безпеки України. На цих складах ворог зберігав боєприпаси та техніку, яку перекидали на війну в Україну.

"На складі поблизу села Солдатське Острогозького району після ударів дронів зафіксовано чотири осередки пожежі, там ще з ночі вирує вогонь і триває безперервна детонація боєприпасів", – зазначив співрозмовник у коментарі виданню.

Нагадаємо, 6 вересня російські війська завдали удару по Павлограду в Дніпропетровській області, росіяни випустили п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.

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