Стало відомо, хто отримає найбільшу надбавку після індексації пенсій

В Україні у березні провели індексацію пенсій та підвищили виплати на 19,7%. Йдеться про надбавку до мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів.

Розміри збільшення пенсії – не менше ніж 100 гривень, не більше 1500 гривень. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що на коефіцієнт 1,197 були проіндексовані пенсії, призначені особам:

пенсії із солідарної системи – 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 587,41 гривні;

пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 гривні;

пенсії військовослужбовцям – 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 1073,56 гривні.

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Водночас ще 0,9 млн пенсій, призначених відповідно до загальнообов’язкового державного страхування у період з 01.01.2020 до 31.12.2022 включно, отримали надбавку в 100 гривень. Також збільшені розміри мінімальних виплат:

1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, які не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків – до 3120 гривень; середній розмір підвищення – 385,48 гривні;

0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) – на коефіцієнт збільшення 1,197.

Збільшено розміри мінімальних пенсій для:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 20 років у жінок і не менше 25 років у чоловіків – до 3120 гривень;

0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 30 років у жінок і не менше 35 років у чоловіків, – до 3000 гривень;

2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, – до 2760,00 гривень ;

0,3 млн інших категорій непрацюючих пенсіонерів – до 2520,00 гривень.

Виплата перерахованих пенсій провадиться починаючи з 4 березня у встановлені пенсіонерам дати.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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