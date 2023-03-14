Стало известно, кто получит наибольшую надбавку после индексации пенсий

В Украине в марте была проведена индексация пенсий и повышена выплата на 19,7%. Речь идет о прибавке к минимальным пенсиям и пенсионным выплатам отдельным категориям пенсионеров.

Размеры увеличения пенсии – не менее 100 гривен, не более 1500 гривен. Об этом сообщает "На пенсии".

На коэффициент 1,197 были проиндексированы пенсии, назначенные лицам:

пенсии из солидарной системы – 9,0 млн пенсионеров, средний размер повышения – 587,41 гривны;

пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы – 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения – 998,54 гривны;

пенсии военнослужащим – 0,5 млн. пенсионеров, средний размер повышения – 1073,56 гривны.

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В то же время еще 0,9 млн пенсий, назначенных в соответствии с общеобязательным государственным страхованием в период с 01.01.2020 по 31.12.2022 включительно, получили надбавку в 100 гривен. Также увеличены размеры минимальных выплат:

1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работающих, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин – до 3120 гривен; средний размер повышения – 385,48 гривны;

0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) – на коэффициент увеличения 1,197.

Увеличены размеры минимальных пенсий для:

0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин – до 3120 гривен;

0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин – до 3000 гривен;

2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающим пенсии из солидарной системы, – до 2760,00 гривен;

0,3 млн. других категорий неработающих пенсионеров – до 2520,00 гривен.

Выплата перечисленных пенсий производится начиная с 4 марта в установленные пенсионерам даты.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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