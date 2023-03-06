Стало відомо, хто в Україні може отримувати польську пенсію

Громадяни України, які офіційно працювали у Польщі, можуть отримувати пенсійні виплати за періоди роботи в іншій країні після повернення додому. Пенсії будуть розраховані пропорційно до стажу.

Зокрема, у 2012 році уряди України та Польщі уклали угоду про соціальне забезпечення, згідно з якою українці зможуть отримувати пенсії, зароблені як в Україні, так і в Польщі. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що ПФУ виплачуватиме пенсію за стаж, отриманий в Україні. Своєю чергою польська установа – за стаж, отриманий у Польщі.

Для оформлення виплат достатньо звернутись лише до одного з двох відомств.

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Для отримання пенсії в Польщі потрібно мати необхідний стаж (20 років для жінок і 25 років для чоловіків) і досягти пенсійного віку — 60 і 65 років відповідно, за умови, що останнє місце роботи було саме на території Польщі.

Українці, які хочуть оформити в України пенсії за період роботи на території Польщі, мають звернутися до ПФУ та заповнити бланк-заяву:

UA-PL 8 — заява про призначення польської пенсії за віком або інвалідністю;

UA-PL 9 — заява про призначення польської пенсії у зв’язку із втратою годувальника.

При заповненні бланків необхідно обов’язково вказати:

обліковий номер PESEL;

або серію та номер посвідчення особи або паспорта;

ІНН.

До заяв про призначення польської пенсії слід додати:

документи про періоди роботи на території Польщі (довідка про працевлаштування, військовий квиток, страхове свідоцтво, довідка з навчального закладу, що підтверджує здобуття вищої освіти);

довідку банку з підтвердженням зазначеної у бланку заяви номера банківського рахунку;

інші документи, необхідні для встановлення права на отримання польської пенсії.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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