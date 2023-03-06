Стало известно, кто в Украине может получать польскую пенсию

Граждане Украины, официально работавшие в Польше, могут получать пенсионные выплаты за периоды работы в другой стране по возвращении домой. Пенсии будут рассчитаны пропорционально стажу.

В частности, в 2012 году правительства Украины и Польши заключили соглашение о социальном обеспечении, согласно которому украинцы смогут получать пенсии, заработанные как в Украине, так и в Польше. Об этом сообщает "На пенсии".

ПФУ будет выплачивать пенсию за стаж, полученный в Украине. В свою очередь польское учреждение – за стаж, полученный в Польше.

Для оформления выплат достаточно обратиться только в одно из двух ведомств.

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Для получения пенсии в Польше нужно иметь необходимый стаж (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) и достичь пенсионного возраста — 60 и 65 лет соответственно при условии, что последнее место работы было именно на территории Польши.

Украинцы, желающие оформить у Украины пенсии за период работы на территории Польши, должны обратиться в ПФУ и заполнить бланк-заявление:

UA-PL 8 - заявление о назначении польской пенсии по возрасту или инвалидности;

UA-PL 9 – заявление о назначении польской пенсии в связи с потерей кормильца.

При заполнении бланков необходимо обязательно указать:

учетный номер PESEL;

или серию и номер удостоверения личности или паспорта;

ИНН.

К заявлениям о назначении польской пенсии следует добавить:

документы о периодах работы на территории Польши (справка о трудоустройстве, военном билете, страховом свидетельстве, справка из учебного заведения, подтверждающая получение высшего образования);

справку банка с подтверждением указанного в бланке заявления номера банковского счета;

другие документы, необходимые для установления права на получение польской пенсии.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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