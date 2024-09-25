Старі ціни в минулому: вартість популярного продукту в Україні різко змінилася

В Україні спостерігається підвищення цін на білокачанну капусту. Причиною цього зростання є період міжсезоння: продаж середніх сортів капусти вже завершився, а лише окремі господарства почали реалізовувати пізні сорти.

Про це повідомили фахівці EastFruit. Аналітики вказують на те, що ціни на капусту з початку тижня підвищуються – фермери з основних регіонів вирощування пропонують її за ціною 18-25 грн/кг, що в середньому на 22% вище порівняно з наприкінці минулого робочого тижня.

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Фермери пояснюють таке різке подорожчання капусти кількома факторами:

зменшення пропозиції цієї продукції на ринку, оскільки багато господарств вже завершили реалізацію середніх сортів;

лише окремі господарства почали збирати врожай пізньої капусти;

високий попит на капусту також сприяє зростанню цін.

У середньому білоголова капуста наразі коштує на 3,3 раза дорожче, ніж в цей же період минулого року. При цьому основні виробники овочів не виключають, що на початку наступного тижня ціни можуть знову суттєво піднятися. Проте через 1-2 тижні очікується значний ціновий спад, коли на ринок почнуть масово надходити пізні сорти капусти.

Раніше ми розповідали, в Україні продовжує дорожчати один з основних продуктів.

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