Старые цены в прошлом: стоимость популярного продукта в Украине резко изменилась

В Украине наблюдается повышение цен на белокочанную капусту. Причиной этого роста является период межсезонья: продажа средних сортов капусты уже завершилась, а лишь отдельные хозяйства начали реализовывать поздние сорта.

Об этом сообщили специалисты EastFruit. Аналитики указывают на то, что цены на капусту с начала недели повышаются – фермеры из основных регионов выращивания предлагают ее по цене 18-25 грн/кг, что в среднем на 22% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Фермеры объясняют столь резкое удорожание капусты несколькими факторами:

уменьшение предложения этой продукции на рынке, поскольку многие хозяйства уже завершили реализацию средних сортов;

только отдельные хозяйства начали убирать урожай поздней капусты;

высокий спрос на капусту также способствует росту цен.

В среднем белокочанная капуста сейчас стоит в 3,3 раза дороже, чем в этот же период прошлого года. При этом основные производители овощей не исключают, что в начале следующей недели цены могут снова существенно подняться. Однако через 1-2 недели ожидается значительный спад, когда на рынок начнут массово поступать поздние сорта капусты.

Ранее мы рассказывали, что в Украине продолжает дорожать один из основных продуктов.

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