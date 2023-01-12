Старий Новий Рік 2023: красиві привітання, вірші та оригінальні картинки
Старий Новий рік – неофіційне, але популярне в народі зимове свято. Відзначається він щорічно 14 Січня. У цю дату ми відзначаємо перший день року за старим (юліанським) календарем. Це – веселе свято, у яке прийнято накривати багатий стіл, щедрувати та, звісно, поздоровляти один одного. У цю дату також відзначаються церковні свята: Обрізання Господнє і День Василя. Чоловіки і хлопчики в Старий Новий рік ходять посівати, а дівчата ворожать на долю. Сьогодні підготували для вас найкращі привітання зі українською мовою, які можна надіслати всім друзям, рідним та колегам.
Привітання зі Старим Новим роком
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Іще одне прийшло зимове свято —
Постукав в двері Новий рік Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.
Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім’єю святкувати
І заспівати радісних пісень.
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Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі і негаразди, а новий нехай подарує удачу, здоров'я, благополуччя і щастя. Нехай в будинку завжди буде весело і затишно, а на душі – спокійно і світло.
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Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім'ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім'я,
Щоб рік що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі,
Й в справах усіх!
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Вітаю зі Старим Новим роком і хочу побажати залишити все сумне в минулому, взяти з собою в Новий Рік велику вдачу і спрагу перемоги. Нехай щастить весь рік, нехай тобі вдається все, нехай з тобою трапляються справжні чудеса і цікаві історії.
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Посмішок фортуни та удачі
У Старий бажаю вам я рік!
Серденько ніколи хай не плаче,
Відчуває радості потік.
Хай любов у домі запанує,
І збереться разом хай рідня,
Почуття приємні хай вирують
В тостах, у обіймах та в піснях!
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Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і нехай буде, з ким розділити щастя і радість душі.
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Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В старому Новому році!
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Ось і настало ще одне чудове свято – Старий Новий рік. І у вас з'явився ще один шанс загадати те, що не встигли на 1 січня. Нехай ще раз засяюють вогні на ялинці, в кожному серці загориться вогник надії на світле майбутнє і здійснення заповітної мрії. Зі святом!
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Чи вiн старий, чи може він новiший –
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров'я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
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Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2023 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!
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Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.
У родину нашу дружню
Тихо увійшов
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки,
Сміх і тут, і там.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Українці, вам!
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Нехай в Старий Новий рік серце знову повірить в чудеса, а душа відкриє двері для нових пригод і надій. Бажаю залишити все сумне і погане за плечима, взяти в Новий рік з собою мрію і продовжувати свій шлях з любов'ю і відмінним настроєм!
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Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
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