Старый Новый Год 2023: красивые поздравления, стихи и оригинальные картинки
Старый Новый год – неофициальный, но популярный в народе зимний праздник. Отмечается он ежегодно 14 января. В эту дату мы отмечаем первый день года по старому (юлианскому) календарю. Это веселый праздник, в который принято накрывать богатый стол, щедровать и, конечно, поздравлять друг друга. В эту дату также отмечаются церковные праздники: Обрезание Господне и День Василия. Мужчины и мальчики в Старый Новый год ходят посевать, а девушки гадают на долю. Сегодня подготовили для вас лучшие поздравления с украинским языком, которые можно отправить всем друзьям, родным и коллегам.
Поздравления со Старым Новым годом
***
Пусть этот старый Новый год
Тебя накроет позитивом,
И счастье светлое придет,
И будет жизнь твоя красивой!
Пускай царит в душе уют,
Пусть будут море доброты
И много радостных минут,
Ведь сбудутся твои мечты!
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Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старый год отнимет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе – спокойно и светло.
***
Легкой поступью шагая,
Старый Новый год идет,
От души вас поздравляю,
Жить желаю без забот!
Чтобы рядышком родные,
Были каждый божий день,
И невзгоды все былые
Пропадали, словно тень.
Позитива, счастья, смеха,
Шуток, юмора, добра,
Достижений, сил, успехов,
И душевного тепла.
***
Поздравляю со Старым Новым годом и хочу пожелать оставить все грустное в прошлом, взять с собой в Новый Год большой нрав и жажду победы. Пусть везет весь год, пусть удается тебе все, пусть с тобой случаются настоящие чудеса и интересные истории.
***
Этот Старый Новый год
Пусть обиды унесет
И подарит радость, ласку,
Окунет вас в счастье, сказку!
Смоет грусть или тоску,
Принесет вам красоту,
И спокойствие, и мир,
На душе лишь счастья пир!
Пусть исполнятся мечты,
Что желаете так вы.
Только нежности, любви
И здоровья, доброты!
***
Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут хорошие моменты прошлого, пусть в новом году увеличатся прошлые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.
***
Отмечает весь народ
Праздник — Старый Новый год!
Желаю радости, веселья,
И заводного настроения,
Чтоб исполнялись все мечты,
Достичь в карьере высоты,
Здоровья, денег, много сил,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
***
Вот и наступил еще один замечательный праздник – Старый Новый год. И у вас появился еще один шанс загадать то, что не успели на 1 января. Пусть еще раз засияют огни на елке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение заветной мечты. С праздником!
***
Или он стар, может ли он новый –
Пусть голову над этим ломают некоторые другие.
Тебя же я просто хочу поздравить,
Здоровья, радости, любви пожелать!
Возможно, забыл что-то нечаянно,
***
Старый Новый год – это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть 2023 год будет легким, ярким и приятным, исполненным новых событий и впечатлений! С праздником!
***
Загадаем желания снова
И поздравим друг друга опять
С годом старым, но всё-таки новым.
Всем желаю счастливыми стать.
Будьте радостны, смейтесь почаще,
Пусть удача скорее придет.
А еще вам — любви настоящей,
Чтобы вас согревала весь год.
***
Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет двери для новых приключений и надежд. Желаю оставить все грустное и плохое за плечами, взять в Новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением!
***
Пусть в этот старый Новый год
Крутой ждёт в жизни поворот.
Почаще в жизни улыбаться,
Здоровым, бодрым оставаться.
Пусть окружает только счастье,
Родные, близкие, друзья.
Исчезнут навсегда ненастья,
И будет вместе вся семья!
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