Старый Новый Год 2023: красивые поздравления, стихи и оригинальные картинки

Старый Новый год – неофициальный, но популярный в народе зимний праздник. Отмечается он ежегодно 14 января. В эту дату мы отмечаем первый день года по старому (юлианскому) календарю. Это веселый праздник, в который принято накрывать богатый стол, щедровать и, конечно, поздравлять друг друга. В эту дату также отмечаются церковные праздники: Обрезание Господне и День Василия. Мужчины и мальчики в Старый Новый год ходят посевать, а девушки гадают на долю. Сегодня подготовили для вас лучшие поздравления с украинским языком, которые можно отправить всем друзьям, родным и коллегам.

Поздравления со Старым Новым годом

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Пусть этот старый Новый год

Тебя накроет позитивом,

И счастье светлое придет,

И будет жизнь твоя красивой!

Пускай царит в душе уют,

Пусть будут море доброты

И много радостных минут,

Ведь сбудутся твои мечты!

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Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старый год отнимет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе – спокойно и светло.

Видео дня

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Легкой поступью шагая,

Старый Новый год идет,

От души вас поздравляю,

Жить желаю без забот!

Чтобы рядышком родные,

Были каждый божий день,

И невзгоды все былые

Пропадали, словно тень.

Позитива, счастья, смеха,

Шуток, юмора, добра,

Достижений, сил, успехов,

И душевного тепла.

***

Поздравляю со Старым Новым годом и хочу пожелать оставить все грустное в прошлом, взять с собой в Новый Год большой нрав и жажду победы. Пусть везет весь год, пусть удается тебе все, пусть с тобой случаются настоящие чудеса и интересные истории.

***

Этот Старый Новый год

Пусть обиды унесет

И подарит радость, ласку,

Окунет вас в счастье, сказку!

Смоет грусть или тоску,

Принесет вам красоту,

И спокойствие, и мир,

На душе лишь счастья пир!

Пусть исполнятся мечты,

Что желаете так вы.

Только нежности, любви

И здоровья, доброты!

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть старыми, но незабываемыми станут хорошие моменты прошлого, пусть в новом году увеличатся прошлые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.

***

Отмечает весь народ

Праздник — Старый Новый год!

Желаю радости, веселья,

И заводного настроения,

Чтоб исполнялись все мечты,

Достичь в карьере высоты,

Здоровья, денег, много сил,

Чтоб счастье каждый миг дарил!

***

Вот и наступил еще один замечательный праздник – Старый Новый год. И у вас появился еще один шанс загадать то, что не успели на 1 января. Пусть еще раз засияют огни на елке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение заветной мечты. С праздником!

***

Или он стар, может ли он новый –

Пусть голову над этим ломают некоторые другие.

Тебя же я просто хочу поздравить,

Здоровья, радости, любви пожелать!

Возможно, забыл что-то нечаянно,

***

Старый Новый год – это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть 2023 год будет легким, ярким и приятным, исполненным новых событий и впечатлений! С праздником!

***

Загадаем желания снова

И поздравим друг друга опять

С годом старым, но всё-таки новым.

Всем желаю счастливыми стать.

Будьте радостны, смейтесь почаще,

Пусть удача скорее придет.

А еще вам — любви настоящей,

Чтобы вас согревала весь год.

***

Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет двери для новых приключений и надежд. Желаю оставить все грустное и плохое за плечами, взять в Новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением!

***

Пусть в этот старый Новый год

Крутой ждёт в жизни поворот.

Почаще в жизни улыбаться,

Здоровым, бодрым оставаться.

Пусть окружает только счастье,

Родные, близкие, друзья.

Исчезнут навсегда ненастья,

И будет вместе вся семья!

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