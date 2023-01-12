Старий Новий Рік 2023: красиві привітання, вірші та оригінальні картинки

Старий Новий рік – неофіційне, але популярне в народі зимове свято. Відзначається він щорічно 14 Січня. У цю дату ми відзначаємо перший день року за старим (юліанським) календарем. Це – веселе свято, у яке прийнято накривати багатий стіл, щедрувати та, звісно, поздоровляти один одного. У цю дату також відзначаються церковні свята: Обрізання Господнє і День Василя. Чоловіки і хлопчики в Старий Новий рік ходять посівати, а дівчата ворожать на долю. Сьогодні підготували для вас найкращі привітання зі українською мовою, які можна надіслати всім друзям, рідним та колегам.

Привітання зі Старим Новим роком

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Іще одне прийшло зимове свято —

Постукав в двері Новий рік Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім’єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

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Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі і негаразди, а новий нехай подарує удачу, здоров'я, благополуччя і щастя. Нехай в будинку завжди буде весело і затишно, а на душі – спокійно і світло.

Відео дня

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Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім'я,

Щоб рік що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

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Вітаю зі Старим Новим роком і хочу побажати залишити все сумне в минулому, взяти з собою в Новий Рік велику вдачу і спрагу перемоги. Нехай щастить весь рік, нехай тобі вдається все, нехай з тобою трапляються справжні чудеса і цікаві історії.

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Посмішок фортуни та удачі

У Старий бажаю вам я рік!

Серденько ніколи хай не плаче,

Відчуває радості потік.

Хай любов у домі запанує,

І збереться разом хай рідня,

Почуття приємні хай вирують

В тостах, у обіймах та в піснях!

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Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і нехай буде, з ким розділити щастя і радість душі.

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Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В старому Новому році!

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Ось і настало ще одне чудове свято – Старий Новий рік. І у вас з'явився ще один шанс загадати те, що не встигли на 1 січня. Нехай ще раз засяюють вогні на ялинці, в кожному серці загориться вогник надії на світле майбутнє і здійснення заповітної мрії. Зі святом!

***

Чи вiн старий, чи може він новiший –

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров'я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

***

Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2023 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!

***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут, і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

***

Нехай в Старий Новий рік серце знову повірить в чудеса, а душа відкриє двері для нових пригод і надій. Бажаю залишити все сумне і погане за плечима, взяти в Новий рік з собою мрію і продовжувати свій шлях з любов'ю і відмінним настроєм!

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

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