Стаж до пенсії: скільки коштує у 2025 році та як його купити

Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його "докупити". Розповідаємо, хто має таку можливість, як це зробити онлайн та яка вартість стажу у 2025 році.

Щоб у 2025 році вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки стажу. Якщо цього стажу не вистачає, Пенсійний фонд України дозволяє "докупити" його шляхом добровільних внесків.

Купити стаж можуть:

українці, які працюють за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні;

ті, кому не вистачає стажу для оформлення пенсії;

особи з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити майбутню пенсію.

Купувати страховий стаж можна з 16 років – як для себе, так і для іншої людини, якщо вона ще не є пенсіонером.

Як купити страховий стаж онлайн у 2025 році

Щоб оформити стаж, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом про добровільну участь у системі пенсійного страхування.

Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ:

Увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП, Дія.Підпису або системи GOV.ID. Вибрати розділ "Комунікація з ПФУ" та натиснути "Договір на добровільну участь". Внести дані особи, за яку сплачуватимуться внески (ПІБ, податковий номер, паспортні дані, дата народження). Якщо оплата здійснюється за себе, натиснути "Бажаю платити внески за себе" та заповнити необхідну інформацію. Дати згоду на обробку даних та підтвердити внесену інформацію. Натиснути "Підписати і сплатити", використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).

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Оплатити внески можна через "Portmone" або платіжне доручення. Періодичність платежів та сума визначаються самостійно.

Вартість купівлі стажу залежить від мінімальної заробітної плати в Україні. У 2025 році вона становить 8 000 грн, а мінімальний страховий внесок – 22% від цієї суми, тобто 1760 грн/місяць.

Стаж буде зарахований за той місяць, коли внески надійшли на рахунок Пенсійного фонду. Перевірити зарахування можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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