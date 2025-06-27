Стаж лише 10 років: яку пенсію нарахують у 2025 році

У 2025 році сума пенсійних виплат в Україні визначатиметься з урахуванням тривалості трудового стажу, розміру заробітної плати та досягнення пенсійного віку. Водночас громадяни, які мають лише 10 років офіційного стажу, можуть зіткнутися з труднощами при призначенні пенсії.

У 2025 році в Україні оновили вимоги до страхового стажу. Тепер для виходу на пенсію у 60 років тепер потрібно мати щонайменше 32 роки трудового стажу, пише "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

Якщо на момент досягнення 60-річного віку особа не має необхідного страхового стажу, вона зможе оформити пенсію пізніше:

у 63 роки – зі стажем від 22 до 31 року;

у 65 років – зі стажем від 15 до 21 року.

Слід зауважити, що за наявності менше ніж 15 років страхового стажу особа не має права на отримання пенсії за віком. У такій ситуації держава призначає соціальну допомогу.

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На які виплати можна розраховувати при 10 роках трудового стажу

При страховому стажі в 10 років особа після досягнення 65-річного віку має право отримувати соціальну пенсію від держави.

У 2025 році розмір такої пенсії визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 гривня) та середнім місячним загальним доходом родини за останні півроку.

Крім соціальної пенсії, за наявності 10 років стажу можлива виплата допомоги через Пенсійний фонд для осіб з інвалідністю або з особливим статусом, наприклад, ветеранів війни чи багатодітних матерів.

Зазначимо, що в Україні є можливість докупити страховий стаж. У 2025 році орієнтовна ціна за один рік стажу становить близько 42 000 гривень, що відповідає 22% мінімальної заробітної плати за рік. Таким чином, щоб дійти до мінімальних 15 років стажу, можна докупити ще 5 років, на що знадобиться приблизно 210 000 гривень.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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