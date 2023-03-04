Стендапер Андрій Щегель втік з України та образив наших захисників: як відреагували його прихильники

Український стендап-комік та учасник проєкту "Сракадупа" Андрій Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну зробив скандальну заяву, що втік з України, використавши свій статус артиста.

ЗМІ пишуть, що Щегель є військовозобов'язаним. Зокрема, він закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС.

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Сам артист заявив, що отримав три повістки від воєнкомату – дві з Рахова (Закарпатська область) і одну з міста Надвірна (Івано-Франківська область) та зізнався, що проігнорував виклик з'явитися до центру комплектації й підтримки.

"Я не боюся воєнкомів, позиціоную себе як вільну людину, зрозумів, що більше не можу і знайшов для себе спосіб з'ї**ся та пожити в комфортній психологічній обстановці. Ось, чесно вам заявляю", – сказав Щегель Скрипіну.

Він також сказав, що виїхав в Туреччину. Потім збирається переїхати в Албанію, а там і на гастролі в Європу.

Ще Щегель сказав, що отримав дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від Мінкульту. "Я перебуваю за кордоном, і мені дозвіл на це дала держава", – додав стендапер.

Щодо нарікань, що поки він відпочиває за кордоном, а його земляки воюють з ворогом, Щегель сказав: "Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію в своїй історії і, мабуть, у світі зараз".

Після цієї скандальної заяви у Мінкульті України прокоментували ситуацію з виїздом артиста наступним чином: "Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються в країні та готові воювати за збереження нашої держави".

У відомстві пояснили, що Щегель під час виїзду за кордон був у групі, якій надали такий тимчасовий дозвіл.

"МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та воює на культурному фронті ускладнюється", — йдеться у повідомленні Мінкульту.

Тим часом прихильники артиста у його соцмережах почали критикувати Щегеля за його заяву та рішення залишити країну, аби не потрапити на війну.

Зокрема, під його публікаціями в Інстаграмі з'явилися такі коментарі:

По рожі видно що воно ссикун…

Надіюся, що життя відплатить тобі тою ж монетою, істота невихована

Дрянь ти! Поки кожного дня гинуть твої ровесники, ти, ідіоте, хизуєшся, що втік

Раджу не вертатись в Україну після війни. Гівн* таке в Україні не потрібне.

Якщо країна — це фікція, то у фізичному вимірі в Україну не повертайся. Живи тільки у фікційній країні.

Приїзди до України, "провідний" артист, після війни, прийдемо на концерт, поржемо разом, уйоб*к

Дуже соромно за таких як ти. Навчався у воєнному університеті, а єдине що можеш - бути блазнем в інстаграмі.

Я не обирав гинути... Я обрав захищати свою сім'ю, родичів, знайомих, місто, Україну. Так, війна - це смерть, розруха, страх. За такі слова хочеться тобі разок в голову дати.

Не говори так про воїнів, якщо не розумієш цього.

Що ж, ти з‘їб**ся, користуючись своїм правом як біологічна істота. Твоє рішення, твоя відповідальність. Але в Україні на тебе, на твою кар’єру чекає кенселинг. В ідеалі — позбавлення громадянства.

Можеш під тату "хрест" наколоти слово-репутація

У мене питання до всіх пацанів які по зйобу**ли – пацани, а як ви з цим жити плануєте?

Чел, зроби послугу, не вертайся нах*й, нам таких кончів в країні не треба

А хтось обирав гинути, я соромлюсь спитати? кожен обрав захищати свою країну, а не гинути

Ніхто не хоче гинути, всі хочуть жити в Україні під Укр прапором

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