Стилістка показала актуальні джинси на 2023 рік (фото)

Українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні джинси на 2023 рік. Серед них: оверсайз, низка посадка, жовтуватий колір деніму, карго та інші.

На своїй сторінці в TikTok стилістка показала, як виглядають вищеназвані моделі. Проте українці така мода зовсім не до вподоби.

Актуальні джинси на 2023 рік:

оверсайз;

baggy jeans;

низька посадка;

жовтуватий колір деніму.

Стилістка показала джинси, які будуть актуальними в 2023 році

джинси карго;

з асиметричними застібками;

з вшитою білизною.

Стилістка зауважила, якщо ви хочете стилізувати образи у стилі 00-х, тоді кльош буде дуже актуальним, особливо з жовтуватим відтінком. Або ж брати більш вільні варіанти, щоб не обтягували стегна. Стильними також є джинси з розрізами знизу.

Стильні та акутальні джинси в 2023 році - модні тренди 2023

Українці у мережі зауважили, що мали такі джинси в глибокій молодості. Тому тепер треба лізти на горище, щоб дістати їх.

Наносилася ще в школі, буду немодною.

Уявила як з нашою зимою я зібрала весь бруд на джинсах поки дійшла до машини)

Як би там мода не мінялася, а мом з високою посадкою самі адекватні, стильні і універсальні.

Ці жахливі штани зіпсують навіть саму гарну фігуру.

Низька посадка зовсім не подобається.

Нагадаємо, що зимового сезону 2023 особливою популярністю користуються короткі та об'ємні пуховики. Ця стильна куртка доступна в монохромних версіях у більшості модних лейблів та домів.

Чимало модних тенденцій перейдуть з минулого року в новий 2023 рік. Тому не всі речі списуйте з рахунків, а краще перегляньте ваш гардероб. Деякі тренди будуть затребуваними та актуальними в 2023 році.

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