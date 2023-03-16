Стилістка показала ТОП-3 наймоднішого взуття цієї весни (фото)

Стилістка Олена Шевченко виділила три пари взуття, які будуть найактуальнішими та найзручнішими цією весною. Вони зроблять образ сучасним та легким.

Про це вона розповіла в своєму Instagram. Оскільки весною хочеться почуватися зручно та легко при шаленому темпі життя.

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Балетки

Модні тренди 2023 - ТОП-3 наймоднішого взуття цієї весни

За словами стилістки, балетки мають кілька нюансів:

для повної ніжки та невеликого зросту треба обирати гостроносі моделі;

для тих, хто хоче незвичного – підійдуть сатинові моделі.

Краще не обирати всі класичні моделі від 2007 року (ті, які мають круглий ніс).

"Найбезпечніший і точно гарячий, як пиріжки моєї бабусі з Донеччини, тренд – це балетки Мері Джейн зі звуженим або гострим носком", – розповіла стиліст.

Шевченко додала, що така ж ситуація зі слінгбегами Мері Джейн (коли п’ята відкрита і фіксує її ремінчик, а у балеток вона закрита). Актуальні моделі будуть у м‘якій шкірі з завуженим або гострим носком.

Мінімалістичні мокасини

Модні тренди 2023 - ТОП-3 наймоднішого взуття цієї весни

Мінімалістичні мокасини можна знайти у спортивному стилі, наприклад, дуже популярна по всьому світу модель adidas gazelle.

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Класичні Nike, New Balance, Converse, La Costa також у трендах. Хоча українські бренди пропонують не гірші базові моделі.

Лофери

Модні тренди 2023 - ТОП-3 наймоднішого взуття цієї весни

Лофери залишаються актуальними вже не перший рік. Зокрема це стосується моделей на пласкій підошві та масивній. Головне – без зайвої фурнітури, кольорових швів та інших "прикрас".

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Також Шевченко розповіла про один маленький лайфхак: гіпертредовий образ дозволить створити модель у шкірі металік, сріблястого кольору.

Модні тренди 2023 - ТОП-3 наймоднішого взуття цієї весни

Нагадаємо, що світові стилісти назвали 7 речей та аксесуарів, які краще не одягати цієї весни. Кілька простих порад допоможуть кожному мати стильний вигляд.

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