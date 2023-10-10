Стилісти назвали 5 трендових штанів осені-2023

Восени-2023 стилісти радять звернути увагу на червоний колір, космічний стиль та широкі джинси. В моді будуть також світлі відтінки та шкіра.

Про це пише Рідіотрек.

Червоні джинси

Червоний колір лишається домінуючим цього сезону. Додайте до свого гардеробу червоні джинси, які були популярні ще у 1970-х роках і тепер повертаються до моди. Комбінуйте їх з нейтральними кольорами, такими як чорний, білий, сірий або бежевий.

Металік

Модні речі в металічних відтінках цього сезону стають більш строгими і простими. Поєднуйте їх з піджаками або светрами в стилі "oversize."

Білі штани

Білі широкі штани, які були популярні влітку, залишаються актуальними і восени. Вони чудово пасують до осіннього гардеробу.

Джинси з широкими штанинами

Такі штани створюють ілюзію подовжених ніг і додають образу легкість. Комбінуйте їх з яскравою верхньою частиною.

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Коричневі шкіряні штани

Коричневий колір також підкреслюється в модних колекціях на осінь-зиму 2023-2024. Шкіряні штани цього кольору не лише відповідають останнім тенденціям, але й допоможуть вам під час осінніх прохолодних днів.

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