Додають років: стилісти назвали стрижки, від яких варто відмовитися жінкам за 40 років

Восени настає час для нових перевтілень у зовнішності. Якщо ви плануєте змінити зачіску, стилісти радять зважити на певні моменти.

Зокрема, професійні перукарі назвали помилки, яких варто уникати тим, хто вже перетнув поріг у 40 років. Жінкам зрілого віку бажано обирати ті зачіски, які будуть омолоджувати, а не додавати років.

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Стилісти радять жінкам 40+ не планувати такі зачіски:

Боб до підборіддя з тупим чубчиком

Експерти у світі краси кажуть, що ця зачіска може не піти на користь, оскільки вона може змусити вас виглядати старшими, ніж ви є насправді.

Густий тупий чубчик радше привертає увагу до очей, а ще – до усіх зморшок навколо них.

Тупий боб з проділом по центру

Така зачіска здатна привернути більше уваги до зморщок на лобі та зробити ваші пасма більш пласкими.

Чоппі Шег – ця зачіска підходить більше для дівчат, яким ге виповнилося 25 років. Занадто багато шарів, кажуть експерти, "будуть виглядати недбалими та не коректними".

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Боб з "дитячим чубчиком" – ця класична стрижка може надати вишуканості будь-якій зачісці, однак може привернути увагу до зморщок або інших ознак старіння через оголений лоб.

"Правильно підібрана довжина чубчика може зробити чиюсь зовнішність молодшою, але занадто короткий – привернути увагу до процесу старіння", – кажуть стилісти.

Пряме та довге волосся

Такої зачіски варто уникати не лише зрілим жінкам, а й тим, у кого волосся тонке, ламке та пошкоджене. Така стрижка привертає увагу до проблем та навіть псує волосся.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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