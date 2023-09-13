Стилісти назвали п‘ять пар осіннього взуття, яке стало антитрендом

Хоч у кожного є своя улюблена пара взуття, стилісти радять подумати про її заміну, якщо вона воно вийшло з моди. Давайте розглянемо антитренди осені 2023, щоб ви могли визначитися, якого взуття краще позбутися.

Про це пише Ukr.media.

Кросівки на платформі

Незважаючи на їхню яскравість, цей стиль вже вичерпав себе. Вони не тільки не виглядають стильно, але і можуть бути незручними.

Чоботи гармошкою

Недавно ця модель була популярною, але зараз існують більш актуальні альтернативи, які варто розглянути.

Круглий носок

Взуття з круглим носком було в моді минулого десятиліття, але у 2023 році краще обрати взуття з квадратним носком, яке виглядає більш сучасно та стильно.

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Берці

Ці чоботи були популярні деякий час, але у 2023 році краще звернути увагу на високі чоботи на шнурівці. Берці залиште для активного відпочинку на природі.

Масивна платформа та високі шпильки

Сміливо вибирайте взуття з плоскою підошвою або квадратними підборами. Якщо бажаєте додати оригінальності, зверніть увагу на нестандартні фігурні підбори.

Нагадаємо, ми вже писали, де заборонено зберігати взуття.

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