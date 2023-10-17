Стилісти назвали стрижки, які варто обрати жінкам з тонким волоссям (фото)

Тонке волосся вимагає особливого догляду та укладання. Ідеальна стрижка для тонкого волосся повинна додавати йому об'єму та пишності.

При виборі стрижки для тонкого волосся важливо враховувати такі фактори, як форма обличчя, тип волосся та стиль життя. Також важливо правильно доглядати за тонким волоссям, щоб воно виглядало здоровим та доглянутим.

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Професійні перукарі та стилісти назвали кілька варіантів зачісок для жінок 40+, які мають тонке волосся.

Фактурний боб

Ця зачіска легко укладається та здатна приховати перші зморшки на лобі й біля очей. Також така стрижка надає своїй власниці молодшого вигляду.

Якщо додати шарів й текстури, волосся буде здаватися об'ємнішим та густішим.

Асиметричний лоб

Асиметрична стрижка — це ще одна позачасова класика, яка наповнює ваше волосся рухливістю, усуваючи вигляд пасм, що звисають навколо вашого обличчя та змушують жінку виглядати старшою, ніж вона є.

Шеггі боб або лоб

Ця асиметрична стрижка значно омолоджує свою власницю. Вона робить акцент на очах та вилицях. Перукарі кажуть, що завдяки такій зачісці її власниця виглядатиме молодо та модно.

Піксі з боковим проділом

Стрижка піксі є однією з найулюбленіших для жінок. Вона не потребує тривалого укладання й робить свою власницю чарівною та елегантною.

Кучерявий боб із чубчиком-шторкою

Шаруватий боб може творити чудеса в поєднанні з тонким чубчиком. Особливо якщо підкрутити пасма волосся, а потім скуйовдити їх, аби мати більший об'єм на потилиці. Перукарі кажуть, що жінки з коротким бобом будуть виглядати молодшими за свої роки. А чубчик буде візуально додавати об'єму зачісці.

Біксі

Якщо ви не можете визначитися між бобом або піксі цієї осені, то зупиніться на біксі, як це зробила Дженна Ортега – зірка серіалу "Венздей".

Біксі — це традиційна стрижка боб, яка поєднується з піксі. Ця зачіска доволі універсальна. Її власниці можуть приховати своє тонке волосся завдяки пасмам, які мають різну довжину.

Метелик Blowout

Ця зачіска була модною у 90-ті роки й повернула собі славу наприкінці 2023 року. Ця може подвоїти або потроїти об’єм вашого волосся, оскільки короткі шари використовуються на "верхній частині зрізу, щоб зробити волосся справді помітним".

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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