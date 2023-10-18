Стилісти назвали три моделі штанів,які не варто носити восени 2023

Ми вже розглядали головні тенденції цієї осені, тепер прийшов час подивитися на види штанів, які вже не в тренді. Давайте виділимо 3 антитрендові моделі цього одягу.

Про це пише Радіотрек.

Леопардові лосини

Нехай преса і намагається підкреслити їхню відмінність і вишуканість, але насправді ці штани давно вийшли з моди і не завжди виглядають стильно. Більшість модниць вже звернули увагу на інші варіанти. Леопардові лосини можуть бути підходящими лише для дуже молодих дівчат.

Шукаєте альтернативу? Зверніть увагу на чорні палаццо або класичні джинси.

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Джинси-скінні

Вже кілька сезонів поспіль джинси-скінні не є головною модною тенденцією, але багато хто ще не готовий попрощатися з ними. Шукаєте альтернативу? Прямі джинси або стильні штани-карго - це гарні варіанти для оновленого гардеробу.

Вінілові штани

Вінілові штани можуть вказувати на відсутність смаку. Шукаєте альтернативу? Спробуйте штани зі штучної шкіри, які виглядають сучасно і можуть додати вашому образу стильного шарму.

Нагадаємо, ми вже писали, які чоботи будуть в моді восени-2023.

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