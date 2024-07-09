Стирають ворога у попіл: бійці 8-го полку ССО за лічені хвилини знищили позицію окупантів (відео)

На одному з напрямків фронту бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ продемонстрували злагодженість та майстерність, ліквідувавши групу окупантів протягом 15 хвилин з моменту їх виявлення.

Все почалося з роботи розвідки. Завдяки цілодобовому моніторингу з допомогою дронів було виявлено рух квадроцикла з окупантами в лісистій місцевості, де їх складно виявити та знищити, повідомили у пресслужбі 225 Окремого штурмового батальйону.

Негайно було задіяно команду аеророзвідки "Pentagon". Протягом 5 хвилин FPV-дрон прибув на місце та підтвердив дані про ворожий квадроцикл. Сигнал з розвіддрона транслювався на командний пункт 225 ОШБ, де негайно розробили план дій.

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Спільними зусиллями ССО та 225 ОШБ було вражено ворожий квадроцикл. Артилерія взяла під вогневий контроль ділянку лісу, де було помічено рух ворожої техніки, не даючи окупантам шансів на відступ.

Ця блискавична операція - черговий приклад професіоналізму та злагодженості українських воїнів. Вони не лише вміють швидко реагувати на загрози, але й чітко координувати свої дії, використовуючи сучасні технології.

"На відміну від росіян, які вчаться терору, ми навчаємося бути професіоналами світового рівня, методично стираючи ворога в попіл", - підкреслюють бійці 8-го полку ССО.

Нагадаємо, днями під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження російської армії "Муром-М".

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