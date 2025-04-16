Вартість великоднього кошика рекордно зросла: чи варто очікувати подешевшання продуктів після свята

Ціни на великодній кошик в Україні зросли на 64,5% від початку повномасштабної війни. У 2025 році вартість традиційного набору продуктів суттєво піднялася – на 18,1%.

Економіст Григорій Кукурудза розповів, чи варто очікувати зниження цін на продукти після святкування Великодня. Про це пише "Главком".

Під час телемарафону Григорій Кукурудза зауважив, що зростання вартості великоднього кошика не пов’язане з ажіотажем перед святами.

Він зазначив, що після Великодня загального зниження цін на продукти не буде. За словами експерта, подешевшання може торкнутися лише окремих товарів – наприклад, сала чи яєць.

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Ціни на м’ясні вироби, як очікується, залишаться без змін.

Варто зазначити, що у 2023 році вартість великоднього кошика зросла на 29,3% і становила 1468 гривень. У 2024-му ціна піднялася до 1581 гривні, що на 7,7% більше, а в 2025 році зафіксували нове істотне подорожчання – на 18,1%.

У великодній кошик традиційно входять: домашня паска (що містить інгредієнти, як-от борошно, яйця, молоко, вершкове масло, цукор, дріжджі та родзинки), десяток яєць, по 500 грамів сала, буженини, домашньої ковбаси, твердого сиру, вершкового масла, а також свіжі й консервовані огірки та помідори. Крім цього, до набору додають 1 кг курятини, 250 г хріну та пляшку українського вина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які три популярні продукти в Україні суттєво здорожчають перед Великоднем.

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