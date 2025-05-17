Вартість популярного овочу різко зросла: експерти попереджають про дефіцит

В Україні знову фіксується зростання вартості минулорічного буряка. Причинами стали зменшення запасів продукції та підвищений попит. Наразі фермери відпускають буряки за ціною до 33 грн/кг, що істотно перевищує рівень минулого тижня.

За даними аналітичної платформи EastFruit, на українському ринку вже помітні перші сигнали нестачі якісного буряка. Через це аграрії підвищили відпускну вартість торішнього врожаю до 25–33 грн за кілограм. Такий рівень цін у середньому на 10% перевищує показники кінця попереднього робочого тижня (5–9 травня) і на 36% вищий порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Чергове подорожчання столового буряка гравці ринку пов'язують із помітною активізацією попиту оптових компаній і роздрібних мереж. Водночас запаси якісних буряків у місцевих господарствах уже практично вичерпані, що також позитивно позначається на ціновому рівні", – кажуть експерти ринку.

Водночас явних передумов для швидкого подолання внутрішнього дефіциту наразі не спостерігається. Через це більшість основних виробників вважає, що тенденція до подальшого зростання цін на буряки збережеться.

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Вартість буряка в українських супермаркетах

Згідно зі статистикою порталу "Мінфін", середня роздрібна ціна на буряк у супермаркетах наразі перевищує оптову майже в півтора раза – становить 48,85 грн за кілограм. Водночас редакція OBOZ.UA проаналізувала ціни в найбільших торгових мережах країни та зафіксувала такі показники:

АТБ – 31,89 грн/кг;

"Еко-маркет" – 34,90 грн/кг;

Novus – 31,49 грн/кг;

Varus – 44,90 грн/кг;

Auchan –40,50 грн/кг;

"Сільпо" – 35,20 грн/кг

Хоча на ринку вже з’являється молодий буряк, його ціна на 50–90% вища. Через це такі поставки не мають суттєвого впливу на ціну минулорічного врожаю.

Нагадаємо, в українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч.

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