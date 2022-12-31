'Стійко і точно знищують ворожі ракети': ЗСУ показали роботу зенітників 31 грудня (відео)

Зенітні війська повітряного командування "Центр" сьогодні, 31 грудня, знищили одну з російських ракет, які були випущені по Україні. Всього сили ППО збили 12 ракет із понад 20.

Українські військові поділилися відео своєї роботи. Його опублікували на сторінці Повітряного командування "Центр" у Facebook.

"Зенітні ракетні війська повітряного командування "Центр" стійко і точно знищують ворожі ракети", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські військові запускають снаряд по російській ракеті. Він досягає цілі та знищує ворожу зброю у повітрі.

Точний час та місце дислокації зенітників не повідомляється з міркувань безпеки.

За попередніми даними, противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Нагадаємо, 31 грудня, напередодні Нового року, росія запустила десятки ракет по території України.

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