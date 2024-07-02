Стовп диму видніється з усіх куточків міста: у Курську масштабна пожежа на військовому об’єкті (фото та відео)

Зранку 2 липня у російському Курську розгорілася масштабна пожежа в районі проспекту Перемоги. До ліквідації загоряння залучили 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС рф по Курській області.

За повідомленнями місцевих Телеграм-каналів, "найпотужніша пожежа сталася в районі проспекту Перемоги. Величезний стовп диму здійнявся в небо, він видніється з усіх куточків міста".

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Пожежа в Курську 2 липня 2024. Джерело: t.me/kurskbomond Пожежа в Курську 2 липня 2024. Джерело: t.me/kurskbomond

Пожежа в Курську 2 липня 2024. Джерело: t.me/kurskbomond Пожежа в Курську 2 липня 2024. Джерело: t.me/kurskbomond

Пожежа в Курську 2 липня 2024. Джерело: t.me/gubernator_46 Пожежа в Курську 2 липня 2024. Джерело: t.me/gubernator_46

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив: "Наразі йде гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС росії по Курській області. Пожежу локалізовано. Інформація про постраждалих не надходила. Причини пожежі встановлюються".

Офіційно влада рф не повідомляла причин пожежі. В українських телеграм-каналах пишуть, що стався "приліт" по військовій частині збройних сил росії.

Телеграм-канал "КіберБорошно" пише, що у Курську горить 3754 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830).

Нагадаємо, у ніч на 30 червня дрони атакували у Липецьку одне з найбільших підприємств чорної металургії рф.

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