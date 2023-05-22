Стовп червоного диму до неба: У Воронежі загорівся склад пластмасових виробів, площа пожежі 250 кв.м. (фото)

Увечері понеділка, 22 травня, на вулиці Цимлянській у Воронежі стався пожежний інцидент, пов'язаний зі складом пластикових виробів. Інформацію про цю подію публікують в мережі очевидці.

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За даними МНС, площа пожежі становила до 200 квадратних метрів. Сама будівля розташована відокремлено, тому немає загрози поширення вогню. На місці події працює 8 одиниць пожежної техніки та 29 пожежників, які активно займаються гасінням.

В результаті горіння над складом підіймався чорний стовп диму. Це пов'язано зі згоранням пластикових матеріалів, повідомили представники МНС.

Нагадаємо, що напередодні в Воронежі сталася пожежа трансформатора на території заводу на вулиці Чебишева. Це призвело до перебоїв з електропостачанням та водопостачанням у різних районах міста. Інцидентом займалася команда рятувальників, які швидко зуміли ліквідувати загорання. Варвара Щербакова.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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