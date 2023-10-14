Стоматологи назвали дві найбільш розповсюджені помилки при чищенні зубів

Стоматологи відзначили основні недоліки, яких багато людей допускають під час гігієнічного догляду за своїми зубами. Правильна догляд і чистота порожнини рота допоможуть запобігти проблемам і зменшити потребу в візитах до лікаря, повідомляє Ukr.Media.

Експерти нагадують, що деякі люди чистять зуби після кожного прийому їжі, вважаючи, що це знизить ризик карієсу. Це правда, але надто часте чищення може шкодити зубній емалі, спричиняючи її швидше стирання та роблячи зуби більш чутливими.

Рекомендується чистити зуби тричі на день, з обов'язковим інтервалом не менше 15 хвилин після їжі. Зазвичай бактерії найбільше шкодять зубам приблизно через 8 годин після прийому їжі, тому оптимально чистити зуби кожні 8 годин.

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Якщо вам важко відмовитися від частого чищення, то слід вибрати максимально м'яку зубну щітку.

Багато людей вважають, що досить використовувати лише зубну щітку та пасту. Однак відсутність іригатора або зубної нитки призводить до недостатнього очищення проміжків між зубами. Стоматологи нагадують, що саме в цих місцях найчастіше виникає карієс.

Нагадаємо,ми все писали, які продукти треба їсти, щоб зуби були здоровими.

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