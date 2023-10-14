Стоматологи назвали две наиболее распространенные ошибки при чистке зубов

Стоматологи отметили основные недостатки, которых многие допускают во время гигиенического ухода за своими зубами. Правильная уход и чистота полости рта помогут предотвратить проблемы и уменьшить потребность в визитах к врачу, сообщает Ukr.Media.

Эксперты напоминают, что некоторые люди чистят зубы после каждого еды, считая, что это снизит риск кариеса. Это правда, но слишком частая чистка может вредить зубной эмали, вызывая ее быстрее стирание и делая зубы более чувствительными.

Рекомендуется чистить зубы трижды в день с обязательным интервалом не менее 15 минут после еды. Обычно бактерии больше всего вредят зубам примерно через 8 часов после еды, поэтому оптимально чистить зубы каждые 8 часов.

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Если вам трудно отказаться от частой чистки, следует выбрать максимально мягкую зубную щетку.

Многие считают, что достаточно использовать только зубную щетку и пасту. Однако отсутствие ирригатора или зубной нити приводит к недостаточному очищению промежутков между зубами. Стоматологи напоминают, что именно в этих местах чаще всего возникает кариес.

Напомним, мы все писали, какие продукты нужно есть, чтобы зубы были здоровыми.

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