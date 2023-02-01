Дивну поведінку зірок помітили у нічному небі над Гаваями (відео)

Над небом Гаваїв на відео зафіксували незвичний вир зірок. Він нагадував спіраль, що оберталася.

Зображення були зроблені камерою на вершині гори Мауна-Кеа (Гаваї) біля японської національної астрономічної обсерваторії Subaru Telescope, повідомляє The Guardian. На відео можна побачити, як зірки розповзаються й утворюють вихор, який рухається в небі. Потім він потьмянів та зник.

Читайте також: На Гаваях почав виверження один з найбільших вулканів (вражаюче відео)

Дослідники вважають, що дивне явище пов’язане з військовим супутником GPS, який був запущений з ракети SpaceX у Флориді. Один з представників обсерваторії сказав, що дивне явище помітили після перегляду записів, які зробила камера. Він каже, що спостерігав подібне явище й навесні минулого року, коли SpaceX здійснювала запуски у космос.

Видання The Guardian нагадало, що SpaceX запустила військовий супутник вранці 18 січня зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. І що розташування цього вихору зірок збігалося з тим місцем, де відбувся запуск другого ступеня ракети SpaceX.

Зазначається, що вершина Мауна-Кеа має одні з найкращих на Землі умови для огляду космосу. Ця гора стала улюбленим місцем для найсучасніших обсерваторій світу. А для корінних мешканців Гавайських островів вершина Мауна-Кеа є священною, вони вважають це місцем проживання богів.

Читайте також про дивну хмару, яку помітили в небі над турецьким аерокосмічним навчальним центром Гокмена.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!