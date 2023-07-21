Стрази, численні зав'язки та асиметрія: стилістка показала стильні купальники на літо 2023 (фото)
Стилістка Євгенія Брага показала актуальні купальники на літо 2023 року. Цього року варто звернути увагу на моделі зі стразами, зав'язками, асиметрію та інші моделі.
Про тренди літнього сезону вона розповіла у своєму TikTok-каналі. За її словами, що анімалістичний принт залишається актуальним вже не перший сезон.
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1. Купальники зі стразами.
2. З великою кількістю зав'язок. Стилістка наголосила, що сама суть цього тренду у величезній кількості ось цих косих ліній на тілі.
3. Купальники з люрексовою ниткою. За словами Браги, це продовження блискучої теми.
4. Купальники з відділкою контрастного кольору.
5. Купальники з "tube top" або бандо. Це може бути і здільний купальник, і окремий.
6. Асиметричні здільні купальники, але з різними плавними лініями, і він є асиметричними за своїм кроєм.
7. Кроше, металік та інші.
Раніше стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.
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