Будівельники дали 7 порад, як самостійно утеплити будинок перед холодами

Утеплення будинку ззовні - це ефективний спосіб досягти комфортної температури всередині приміщення і, водночас, зекономити на комунальних послугах. Це можливо реалізувати різними способами, враховуючи власні потреби та вподобання.

Зовнішнє утеплення будинку має декілька переваг:

Мінімальні витрати: Вартість матеріалів та виконання робіт зазвичай нижча. Енергозбереження: Зменшення витрат на опалення може сягати до 60%. Міцний і естетичний фасад: Вигляд будинку покращується, і фасад стає стійким та привабливим. Покращення мікроклімату: Це позитивно впливає на якість життя. Ефект термоса: Збереження тепла взимку та прохолоди влітку. Захист від промерзання: Запобігає замерзанню стін. Збереження площі будинку: Зовнішнє утеплення не зменшує корисну площу.

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Якщо ви хочете самостійно утеплити будинок, ось деякі поради:

Очистіть водостічні труби

Очистіть їх від сміття, щоб уникнути застою води.

Підготуйте систему зрошення

Перекрийте її на зиму та злийте воду, щоб запобігти розриву труб при заморожуванні.

Встановіть енергозберігальні вікна

Замініть старі вікна на вікна з високою ефективністю, які запобігатимуть втратам тепла.

Утепліть двері гаража

Це допоможе економити електроенергію.

Зніміть віконні кондиціонери

Якщо у вас є віконні кондиціонери, зніміть їх на зиму, щоб уникнути протягів.

Проведіть інспекцію даху та димоходу

Виявте та виправте пошкодження, щоб уникнути замерзання в будинку.

Запасіться необхідним інструментарієм

Майте під рукою лопату, сіль, скребки для льоду та інше обладнання для обслуговування будинку взимку.

Нагадаємо, ми вже писали, як бюджетно утеплити будинок.

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