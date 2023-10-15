Студентів можуть мобілізувати: у МОН назвали умови

В Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу. Низка соціальних груп має відстрочку, однак існують також винятки.

Студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть забрати в армію. Про це повідомляє МОН.

Зазначається, що студенти підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Читайте також: Адвокат пояснив, хто має право на відстрочку від мобілізації

У разі призову студенти можуть продовжити академічну відпустку. Окрім цього, державники можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

"На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною", – пояснили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!