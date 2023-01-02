Стюардеса відповіла, жителі якої країни найгірше поводяться у літаку та хто є "ідеальним туристом"

Стюардеса розповіла які нації є найгіршими та найкращими пасажирами в літаку

Бортпровідниця з 6-річним досвідом роботи у відомій британській авіакомпанії розповіла про найгірших пасажирів яких вона зустрічала в літаку.

В інтерв’ю для британському виданню 30-річна Крістіна Галвідіте розповіла, що ними виявились британці.

"Британці зазвичай починають вживати алкоголь в аеропорту, незалежно від часу доби, тому багато людей вже сідають у літак п'яними або принаймні напідпитку – і продовжують пити в повітрі. Я зі Східної Європи та не бачила такого пияцтва більше ніде", – каже стюардеса.

За її словами, британці купують алкоголь в duty free та вживають перед літаком, а вже на борту ще замовляють алкоголь, хоч правила авіакомпанії забороняють вживати понад два напої в салоні літака. Але люди все одно провозять власні напої контрабандою і часто повністю виходять з-під контролю.

"Британці є найгіршими пасажирами, з якими доводиться мати справу з точки зору руйнівної поведінки", – відповіла Крістіна.

Також стюардеса розповіла, що її дратують пасажири, які дозволяють своїм дітям бігати через прохід, або дорослі, які його блокують. Ті, кому потрібно кілька разів казати пристебнути ремінь безпеки. Але люди, які надто напиваються, завжди будуть найгіршими.

А також вона назвала ідеальних туристів. На її думку, ними виявились досить скромні люди з континентальної Європи, а особливо зі Скандинавії.

Нагадаємо, стюардеса американської авіакомпанії розповіла, від яких напоїв варто відмовитись у літаку. За її словами, екіпаж літака ніколи не питиме цього.

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