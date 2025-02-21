Субсидії та пільги на ЖКГ: що змінилося та як їх отримати у 2025 році

Житлові субсидії та пільги на комунальні послуги в Україні у 2025 році надаватимуться за єдиними правилами — з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.Зазначається, що в держбюджеті на 2025 рік передбачено 42,3 млрд грн на покриття субсидій та пільг.

Уряд ініціював низку змін, щоб зробити програму більш адресною та ефективною, а також забезпечити рівні умови користування пільгами для всіх громадян. Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

"Протягом 2025 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаватимуться за єдиним підходом — з урахуванням доходів родини та її фінансової спроможності самостійно оплачувати комуналку", — йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики уточнили, що для сімей, які звернуться за пільгами з 1 січня 2025 року, новий порядок діятиме з цієї ж дати. Однак для тих, хто отримував пільги ще до 31 грудня 2024 року, зміни почнуть застосовуватися після завершення опалювального сезону 2024/2025 років.

Важливо, що новий механізм не поширюється на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни — для них умови надання пільг залишаються без змін.

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Крім того, Кабмін ухвалив рішення стимулювати пільговиків, які отримують грошову компенсацію, спрямовувати її саме на оплату комунальних послуг. У міністерстві зазначили, що не всі споживачі використовують ці кошти за призначенням, що призводить до зростання боргів перед підприємствами критичної інфраструктури.

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