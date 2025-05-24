Субсидії стануть доступнішими: для кого спростили процедуру оформлення

Сплата комунальних послуг і надалі залишається серйозним фінансовим викликом для багатьох українських сімей, особливо багатодітних. З метою зменшення цього навантаження, Міністерство соціальної політики ініціювало зміни у процедурі надання субсидій.

Проєкт відповідної постанови уряду вже винесено на громадське обговорення та розміщено на офіційному сайті Федерації профспілок України. Комунальні послуги – це постійна стаття витрат для кожної української сім’ї.

Як правило, що більше людей у родині, то вищі рахунки за комуналку. Саме з цієї причини планується спростити процедуру отримання субсидій для таких категорій:

сімейних форм виховання, зокрема дитячих будинків сімейного типу;

прийомних родин, де проживає хоча б одна дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування;

багатодітних родин, які мають трьох і більше дітей, якщо хоча б одна з них перебуває під опікою чи піклуванням.

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У згаданих випадках сім’ї зможуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг навіть за таких обставин:

придбання земельної ділянки, нерухомості, будівельних матеріалів або автотранспорту;

наявність у дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, житлової нерухомості у власності;

якщо на рахунку дитини є сума понад 100 тисяч гривень.

Також передбачається оновлення вимог щодо заборгованості за комунальні послуги: допустимий ліміт – борг, що не перевищує одну мінімальну заробітну плату на початок року, за період понад три місяці.

У Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що субсидії є важливим механізмом підтримки, який допомагає родинам уникати фінансової нестабільності та зосередитися на турботі про дітей. А полегшення умов отримання допомоги сприяє розвитку прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

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