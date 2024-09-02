Субсидії у 2024 році: як перевірити, чи надали вам допомогу

Перевірити статус надання житлової субсидії можна через портал Пенсійного фонду України.

Про це українцям нагадало Головне управління ПФУ в Донецькій області.

Як перевірити, чи вам надали житлову субсидію

В особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна перевірити деталі про призначені субсидії та пільги.

У розділі "Моя субсидія" доступна наступна інформація:

місяць і рік останнього нарахування;

сума нарахування;

рішення про призначення субсидії чи пільги.

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Як подати документи на субсидію на порталі ПФУ

1. Спершу увійдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду України, використовуючи свій кваліфікований електронний підпис (КЕП).

2. Виберіть розділ "Комунікації з ПФУ", де знайдіть пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу", і оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії".

3. Заповніть всі необхідні поля заяви та прикріпіть заздалегідь підготовлені відскановані документи:

паспорт заявника;

ідентифікаційний код;

інші відповідні документи.

Під час завантаження просканованих копій документів зверніть увагу на наступні вимоги:

кожен файл повинен мати розмір не більше 1 Мб;

допустимі формати файлів: JPG, JPEG, PDF;

документи з кількома сторінками слід завантажувати в одному файлі;

скан-копії повинні бути зроблені з оригіналів документів;

проскановані копії мають бути кольоровими, чіткими та легко читабельними;

назви файлів повинні відповідати типу документа, що сканувався.

4. Перевірте правильність введених даних, створіть заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть кнопку "Відправити до ПФУ".

Стан обробки заяви на субсидію можна відстежити в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що в Україні запровадили нову субсидію.

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