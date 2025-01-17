Субсидія на комуналку: хто в Україні має право на допомогу

Деякі українці можуть отримати субсидію на оплату комунальних послуг, яка надається для покриття витрат на житло понад встановлену норму. Проте допомогу не надають всім громадянам України.

Про це повідомляє Пенсійний фонд. Серед тих, хто може розраховувати на субсидію, є:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника, за інвалідністю, а також ті, хто отримує пенсію за вислугою років;

українці, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;

особи, що отримують соціальну допомогу з інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;

громадяни, які одержують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не мають права на пенсійні виплати;

неповнолітні діти.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг не надається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирних будинках або 230 квадратних метрів для приватних будинків.

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Які доходи не впливають на призначення субсидії

Доходи, які не враховуються при визначенні права на державну допомогу:

аліменти (як сплачені, так і отримані);

соціальні дотації — грошові нарахування, якщо родина займається вирощуванням великої рогатої худоби тощо;

робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час виборчого процесу;

виплати або фінансова допомога, отримані від благодійних або громадських організацій;

одноразова допомога — компенсації за поховання або разові виплати, надані місцевими органами влади чи підприємствами;

компенсація за санаторний відпочинок або проходження реабілітації;

натуральна допомога;

допомога на купівлю житла, якщо родина придбала нову квартиру чи будинок протягом півроку після продажу попереднього.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливі зміни для всіх отримувачів субсидії.

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