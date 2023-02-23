Суд арештував майно Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн

Суд арештував майно дружини зрадника Віктора Медведчука Оксани Марченко. Йдеться про майно на суму понад 5,6 млрд гривень.

Марченко підозрюють у фінансуванні окупантів. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також суд арештував:

2 земельні ділянки;

4 житлових будинки у Києві та Криму;

10 автомобілів.

Читайте також: Компанії дружини Медведчука Оксани Марченко фінансували російських силовиків

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших компаніях. Серед них "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур".

Зазначається, що ці фірми дружина Медведчука використовувала для фінансування окупантів. Зокрема, вона переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та російського МВС в тимчасово окупованому Криму, а також сплачувала "податки" росіянам.

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту. 18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука заочно. 12 квітня 2022 року Віктора Медведчука було затримано правоохоронцями. Згодом його обміняли на полонених захисників Маріуполя. Після цього Медведчука та Марченко помічали у Криму, де вони відвідували кафе.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!