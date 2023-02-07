Компанії дружини Медведчука Оксани Марченко фінансували російських силовиків – СБУ

Служба безпеки України знайшла докази того, що дружина колишнього українського народного депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко володіла компаніями та фірмами, завдяки яким фінансувала російських силовиків. Грошима вона допомогала росіянам навіть під час повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє пресслужба відомства, Марченко створила масштабну схему фінансування російських окупаційних угруповань. Встановлено, що ці компанії платили росіянам начебто за "охорону нерухомості Медведчука" на території окупованого росією Криму.

Читайте також: Охоронець Медведчука видав нереалізований план втечі свого начальника

"Зокрема, до організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвс рф в окупованому Криму", – кажуть в СБУ.

Відео дня

Також з'ясувалося, що бізнесові структури дружини Медведчука платили податки та збори до російського бюджету.

"Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше ніж 50 млн у гривневому еквіваленті. Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад мільярд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Потім кримська фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами росгвардії та мвс рф", – додали у Службі безпеки.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного російського вторгнення рф компанії та фірми Оксани Марченко теж фінансувати росіян.

Так, силовики провели 11 обшуків на об’єктах нерухомості Марченко, в офісах її київських компаній та за адресами проживання топменеджерів цих бізнесових структур. Було знайдено документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами незаконних фінансових оборудок, печатки та банківські картки тощо.

З фото, які опублікувала СБУ, видно, що помешкання топменеджерів компаній Марченко були "пишно вбрані" – можна побачити дорогі меблі, оздоблені позолотою предмети побуту, картини, статуї.

Слідчі Служби безпеки повідомили Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми. Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна", – додали в СБУ.

Тим часом на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили, що Оксані Марченко повідомили про підозру у фінансуванні повалення конституційного ладу.

"Марченко підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 110-2 КК України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту. 18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука заочно. 12 квітня 2022 року Віктора Медведчука було затримано правоохоронцями. Згодом його обміняли на полонених захисників Маріуполя. Після цього Медведчука та Марченко помічали у Криму, де вони відвідували кафе.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!