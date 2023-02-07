Компании жены Медведчука Оксаны Марченко финансировали российских силовиков - СБУ

Служба безопасности Украины нашла доказательства, что жена бывшего украинского народного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко владела компаниями и фирмами, благодаря которым финансировала российских силовиков. Деньгами она помогала россиянам даже во время полномасштабного вторжения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Марченко создала масштабную схему финансирования российских оккупационных группировок. Установлено, что эти компании платили россиянам вроде бы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории оккупированного россией Крыма.

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"В частности, к организации сделки причастна Оксана Марченко, жена подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета росгвардии и МВС рф в оккупированном Крыму", — говорят в СБУ. .

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Также выяснилось, что бизнес-структуры жены Медведчука платили налоги и сборы в российский бюджет.

"Общая сумма совершенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте. Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более миллиарда российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве.Потом крымская фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами росгвардии и мвс рф", — добавили в Службе безопасности.

Следствие установило, что после начала полномасштабного российского вторжения России компании и фирмы Оксаны Марченко тоже финансировать россиян.

Так, силовики провели 11 обысков на объектах недвижимости Марченко, в офисах киевских компаний и по адресам проживания топ-менеджеров этих бизнес-структур. Были найдены документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами незаконных финансовых сделок, печати и банковские карты и т.д.

Из фото, которые опубликовала СБУ, видно, что дома топменеджеров компаний Марченко были "пышно одеты" - можно увидеть дорогую мебель, украшенные позолотой предметы быта, картины, статуи.

Следователи Службы безопасности сообщили Марченко и руководители аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме. Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

Тем временем на сайте Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили, что Оксане Марченко сообщили о подозрении в финансировании свержения конституционного строя.

"Марченко подозревается в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных повторно, по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, в большом размере, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. Из статьи 110-2 УК Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что 27 февраля 2022 года Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта суд разрешил арестовать Медведчука заочно. 12 апреля 2022 года Виктор Медведчук был задержан правоохранителями. Впоследствии его обменяли на пленных защитников Мариуполя. После этого Медведчука и Марченко замечали в Крыму, где они посещали кафе.

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