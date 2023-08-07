Суд відпустив 'Пашу Мерседеса': за екснамісника Лаври внесли майже мільйон доларів застави

Адвокат священника Павла Лебедя, якого у народі прозвали "Паша Мерседес", заявив, що його клієнта звільнено з-під арешту під заставу у 900 тисяч доларів.

Екснамісник Києво-Печерської Лаври, митрополит Павло Лебідь вже встиг записати відеозвернення до вірян. Він записав його в автомобілі.

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"Ваше блаженство, дорогий владика Онуфрій (митрополит Онуфрій, предстоятель УПЦ МП. – Ред.) та владика Антоній, всім браття захисники – отець Нікіта, Олег Борисович, мої всі домашні браття й сестри, особисто браття, я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов", – сказав він у зверненні.

Що відомо про скандал навколо Лаври:

Восени 2022 року у мережі з'явилося відео, як на території Києво-Печерської Лаври священники молилися за росію. Священник Київської православної богословської академії Михайло Омелян тоді повідомив, що священники разом з вірянами співали: "Звон плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка Русь".

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь підтвердив, що на оприлюдненому відео дійсно зафіксовано, що в одному з храмів Лаври молилися саме з такими словами. "Ми молимося за всіх православних людей", – сказав він.

Після цього випадку у Мінкульті та в СБУ пообіцяли відреагувати на цей випадок.

На початку березня 2023 року Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про розірвання від 29 березня договору оренди території й приміщень Лаври. Було встановлено порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Також священникам, ченцям та вірянам УПЦ МП з 21 березня приписом Мінкульту заборонили заходити до печер Києво-Печерської лаври. В УПЦ МП згодом назвали закриття печер Лаври "безпрецедентним обмеженням прав українських вірян".

20 березня члени синоду Української православної церкви Московського патріархату намагалися зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та навіть прийшли до будівлі Офісу президента. Вони мали на меті "донести до керівництва держави свою позицію". Однак зустріч не відбулася.

29 березня біля стін Лаври почали збиратися віряни, що є прихильниками УПЦ МП. Вони заявили, що відстоюватимуть право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя й надалі проводити богослужіння на території Лаври.

1 квітня журналісти помітили Павла Лебедя біля стін Лаври у дорогому шарфі від Louis Vuitton, вартість якого майже 700 доларів.

Служба безпеки України 1 квітня повідомила про підозру скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю. Цього ж дня суд відправив Павла Лебедя під домашній арешт.

14 липня суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу. Замість цілодобового домашнього арешту йому присудили тримання під вартою до 14 серпня з можливістю застави.

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