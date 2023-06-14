Доля може посміятися з них: чотири знаки зодіаку чекає великий удар цього літа

Ретроградна Венера з 22 липня по 3 вересня принесе великі проблеми чотирьом знакам зодіаку – на них чекають новини, здатні зруйнувати їхнє життя. Вони можуть дізнатися про зраду близької людини, втратити гроші або потрапити в неприємності, виплутатися з яких буде дуже складно.

Рак

Раків із головою захлеснуть фінансові проблеми, які стануть абсолютно несподіваним ударом. Лихо прийде в той момент, коли уродженцям знаку здаватиметься, що вони в безпеці. Раки втратять віру в себе і можуть впасти в депресію, але труднощі – не привід здаватися. Настав час переосмислити рішення, прийняті раніше, і зробити правильні висновки. Уродженцям знаку треба бути готовими до драми в особистому житті – вони можуть дізнатися правду про партнера, яка зруйнує їхні плани на спільне майбутнє.

Діва

Перфекціоністи-Діви ненавидять, коли все йде не за планом – і цього літа вони сповна відчують, що не все в житті можна змінити. Звичний для них графік розсиплеться як картковий будиночок, а негатив накриватиме так, що порятунком може стати хіба що спорт. Заздрісники почнуть будувати підступи за спиною Дів, так що невинний конфлікт із колегами цілком може призвести до втрати роботи.

Водолій

Для Водоліїв літо стане часом, коли потрібно розставити всі крапки над "і". Уродженці знаку можуть дізнатися, що їх обранець чи обраниця вже давно має стосунки на стороні, а тому настав час розлучитися. Не варто звинувачувати в ситуації, що склалася, тільки себе – найкраще відпустити минуле і почати все з чистого аркуша. Сатурн протистоятиме Марсу 19 липня – у цей період можливі фінансові проблеми, Водолії можуть втратити гроші.

Риби

У Риб чудова інтуїція і психологічна стійкість, яким можна тільки позаздрити. Але випробування літа 2023 можуть вибути з колії. Одна несподівана подія буквально переверне все з ніг на голову. Уродженцям знаку доведеться терміново шукати нову роботу, а то й готуватися до переїзду до іншого міста чи країни. Крім того, на Риб чекає серйозний конфлікт зі своєю другою половинкою. Іскри полетять так, що все може закінчитись розставанням.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.