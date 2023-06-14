Судьба может посмеяться над ними: четыре знака зодиака ждет большой удар этим летом

Ретроградная Венера с 22 июля по 3 сентября принесет большие проблемы четырем знакам зодиака – их ждут новости, способные разрушить их жизнь. Они могут узнать о предательстве близкого человека, потерять деньги или попасть в неприятности, выпутаться из которых будет очень сложно.

Рак

Раков с головой захлестнут финансовые проблемы, которые станут совершенно неожиданным ударом. Беда придет в тот момент, когда уроженцам знака будет казаться, что они в безопасности. Раки потеряют веру в себя и могут впасть в депрессию, но трудности – не повод сдаваться. Пришло время переосмыслить решения, принятые ранее, и сделать правильные выводы. Уроженцам знака нужно быть готовыми к драме в личной жизни – они могут узнать правду о партнере, которая разрушит их планы на совместное будущее.

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Дева

Перфекционисты-Девы ненавидят, когда все идет не по плану – и этим летом они сполна почувствуют, что не все в жизни можно изменить. Привычный для них график рассыплется как карточный домик, а негатив будет накрывать так, что спасением может стать разве что спорт. Завистники начнут строить козни за спиной Дев, так что безобидный конфликт с коллегами вполне может привести к потере работы.

Водолей

Для Водолеев лето станет временем, когда нужно расставить все точки над "и". Уроженцы знака могут узнать, что их избранник или избранница уже давно имеет отношения на стороне, а поэтому пришла пора расстаться. Не стоит винить в сложившейся ситуации только себя – лучше всего отпустить прошлое и начать все с чистого листа. Сатурн будет противостоять Марсу 19 июля – в этот период возможны финансовые проблемы, Водолеи могут потерять деньги.

Рыбы

У Рыб потрясающая интуиция и психологическая устойчивость, которым можно только позавидовать. Но испытания лета 2023 года могут выбыть из колеи. Одно неожиданное событие буквально перевернет все с ног на голову. Уроженцам знака придется срочно искать новую работу, а то и готовиться к переезду в другой город или страну. Кроме того, Рыб ждет серьезный конфликт со своей второй половинкой. Искры полетят так, что все может закончиться расставанием.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.