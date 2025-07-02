Сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на 3 липня

У четвер, 3 липня, в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода. Температура повітря місцями сягатиме +33°C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики зазначають, що над територією України формуватиметься область підвищеного атмосферного тиску. Це сприятиме розсіюванню хмарності та підвищенню температури повітря. Найбільш спекотно буде у західних та південних регіонах.

На відміну від решти країни, на сході та південному сході очікується вплив атмосферного фронту, що принесе трохи вологи й зробить погоду там менш спекотною.

Переважно по всій Україні не передбачаються опади. Невеликий короткочасний дощ можливий лише вночі на південному сході, а вдень місцями на сході країни. Вітер очікується північно-західного напрямку, швидкістю 5–10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17°C, а поблизу морського узбережжя — до +20°C. У денні години стовпчики термометрів покажуть +25…+30°C, а в західних і південних регіонах – до +33°C. У східних областях буде трохи прохолодніше — від +21 до +26°C.

У Києві та області погода буде без опадів, із мінливою хмарністю. Температура в столиці вночі становитиме +15…+17°C, а вдень — +28…+30°C. По області вночі прогнозується +12…+17°C, вдень — до +30°C.

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