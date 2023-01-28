Сума у квитанціях за електроенергію може зрости, незважаючи на відключення: що сталося

Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, чому українці отримують завищені суми у платіжках. Він назвав дві причини.

Про це Коваленко написав на своїй сторінці Facebook. Головними причинами він назвав різкий стрибок споживання та нерегулярні передачі даних постачальнику електроенергії.

“Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють. Коли світло дають, у розетки включається все - зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла", - написав він.

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Таким чином, за підсумками місяця, клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися.“Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати", - констатував він.

Другою причиною підвищення суми у платіжках є передача показань лічильників.

“Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди", - написав він.

Таким чином, сума буде вищою, ніж зазвичай.

“Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося. Тому зараз важливо: розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги", - зазначив Коваленко.

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