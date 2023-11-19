Сумарно $3,7 млн: рота безпілотників 'Ахіллес' уразили чотири ворожих САУ під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес" уразила чотири російські самохідні артилерійські установки на Бахмутському напрямку. Загальна вартість втрат Збройних сил Російської Федерації склала понад 3,7 мільйона доларів.

Про це повідомив командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко у своєму Telegram. Знищити ворожу техніку вдалося за допомогою дронів.

"Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС"92 ОШБр уразила 4 ворожі САУ FPV-дронами на Бахмутському напрямку", – сказав Юрій Федоренко.

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Він зазначив, що російські військові втратили:

САУ 2с19 "Мста-С" (знищено) – 1,6 мільйона доларів.

Дальність стрільби САУ 2с19 "Мста-С" складає близько 30 кілометрів, озброєння – 152 мм.

САУ 2с1 "Гвоздика" (уражено) – 1,5 мільйона доларів.

Озброєння гармати – 125 мм, тоді як екіпаж – 4 окупанти.

2С9 "Нона-С" (знищено) – 300 тисяч доларів.

Дальність стрільби – до 13 кілометрів, озброєння – 120 мм.

2С9 "Нона-С" (уражено) – 300 тисяч доларів.

Дальність стрільби гармати – до 13 кілометрів, озброєння – 120 мм.

Юрій Федоренко опублікував ролик, у якому показав, як українські військові за допомогою безпілотних літальних апаратів виявили російську військову техніку та завдали влучних ударів. У результаті чого ворожа техніка була знищена.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповідали, як один з українських снайперів ССО ЗСУ за п'ять хвилин ліквідував трьох окупантів та ще двох поранив.

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