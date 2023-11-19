Суммарно $3,7 млн: рота беспилотников 'Ахиллес' поразили четыре вражеских САУ под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" поразила четыре российских самоходных артиллерийских установки на Бахмутском направлении. Общая стоимость потерь Вооруженных сил Российской Федерации составила более 3,7 миллиона долларов.

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Об этом сообщил командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в своем Telegram. Уничтожить вражескую технику удалось с помощью дронов.

"Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС"92 ОШБр поразила 4 вражеских САУ FPV-дронами на Бахмутском направлении", – сказал Юрий Федоренко.

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Он отметил, что российские военные потеряли:

САУ 2с19 "Мста-С" (уничтожено) – 1,6 миллиона долларов.

Дальность стрельбы САУ 2с19 "Мста-С" составляет около 30 километров, вооружение – 152 мм.

САУ 2с1 "Гвоздика" (поражено) – 1,5 миллиона долларов.

Вооружение пушки – 125 мм, в то время как экипаж – 4 оккупанта.

2С9 "Нона-С" (уничтожено) – 300 тысяч долларов.

Дальность стрельбы – до 13 километров, вооружение – 120 мм.

2С9 "Нона-С" (поражено) – 300 тысяч долларов.

Дальность стрельбы орудия – до 13 километров, вооружение – 120 мм.

Юрий Федоренко опубликовал ролик, в котором показал, как украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили российскую военную технику и нанесли точные удары. В результате чего вражеская техника была уничтожена.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказывали, как один из украинских снайперов ССО ВСУ за пять минут ликвидировал трех оккупантов и еще двоих ранил.

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