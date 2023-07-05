Суп з йогурту та м‘яти: рецепт турецького яйли
Традиційний турецький суп яйла чорбаси є дуже смачним поєднанням йогуртової суміші з м’ятою, що просочена вершковим маслом. Він охолоджує та освіжає, а ще дуже ситний.
Інгредієнти:
Рис – 1/4 склянки
Вода – 2.2 л
Жовтки курячі – 2 шт.
Йогурт без наповнювача – 1.5 склянки
Борошно пшеничне – 1.5 ст. л.
Масло вершкове – 40 г
М'ята – 20 г
Лимон – 1/2 шт.
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Рис зваріть у 2 літрах підсоленої води до напівготовності. Воду після рису ми використаємо в якості основи супу.
2. Жовтки відокремте від білків. Жовтки перемішайте з борошном в окремій мисці.
3. Додайте до борошняної суміші йогурт та перемішайте. Додайте склянку води та знов перемішайте.
4. Додайте суміш з миски до каструлі з рисом, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.
5. На сковороді розігрійте вершкове масло та додайте сушену м’яту. Перемішайте її з маслом та потримайте суміш на вогні 2 хвилини.
6. Додайте м’яту та сік половини лимона в суп, доведіть до кипіння, вимкніть вогонь та потримайте його під кришкою 10-15 хвилин.
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