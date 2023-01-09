Суп, салат і десерт: три легкі рецепти для розвантаження після свят

Три легкі рецепти для розвантаження після свят

Після свят, як би ми не хотіли, часто залишається відчуття перенасиченості їжею. На столах було купа страв, які неможливо було не скуштувати, адже коли, як не на свята, давати собі свободу дій. Особливо насичено цей період міг пройти для тих, хто дотримувався посту. Сьогодні ми зібрали список з трьох кращих став, які вам стануть в нагоді у розвантажувальні дні.

Овочевий суп

Продукти, що використовуються у складі супу, варіюються. У нього можна покласти і трохи вареного коричневого рису.

Вам знадобиться:

Капуста (білокочанна) – 300 гр

Помідор – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Перець зелений – 1 шт.

Цибулини – 2 шт.

Перець чорний мелений – за смаком

Сіль – за смаком

Пучок зелені

Вода (бульйон)

Покрокове приготування:

Овочі помити та видалити непотрібні частини. Капусту нашаткувати невеликими шматочками. Цибулю, помідор, перець теж порізати.

Цибулю обсмажити до золотистого кольору, влити кілька ложок води та гасити близько 10 хв. Перекласти її в каструльку, додавши до нього овочі, і залити водою так, щоб вона повністю покривала овочі. Довести до кипіння та накрити кришкою.

Варити близько 10-15 хвилин, потім вимкнути. Посолити та залишити на деякий час дійти. При подачі посипати суп дрібно нарубаною зеленню.

Пікантний курячий салат з селерою

Вам знадобиться:

Куряче філе – 300 г

Селера – 1 стебло

Салат зелений – 300 г

Жменя оливок

По одній щіпці паприки копченої та кунжуту

Кунжутна олія

Сіль, перець – за смаком

Покрокове приготування:

Куряче філе відварити в підсоленій воді, остудити і нарізати на дрібні шматочки.

Селеру порізати тонкими шматочками, оливки – навпіл.

Салат нарвати в миску, додати курку, селеру та оливки. Заправити кунжутною олією, копченою паприкою, сіллю та перцем.

Під час подачі посипати зернами кунжуту.

Вівсяний пиріг з сиром та ягодами

Вам знадобитсья:

Тісто:

Вівсяні пластівці дрібного помелу – 1,5 склянки

Вершкове масло – 100 г

Цукор – 1/3 склянки

Розпушувач – 1 ч.л.

Начинка:

Яйця – 2 великі шт. чи 3 маленьких

Цукор – 1/2 склянки

Сир – 250 г

Ванільний екстракт – 1 ч.л.

Заморожені ягоди (у мене малина та ожина навпіл) – 600 г

Олія – 1 ч.л.

Переходимо до приготування:

У кухонний комбайн складаємо всі інгредієнти для тіста та перемішуємо 2 хвилини до однорідності. Коли тісто почне скочуватися в грудку, значить готове. Перекладаємо кулю з тіста в тарілку, накриваємо плівкою та забираємо в холодильник.

Займемося поки що начинкою. У миску складуємо яйця та цукор. Збиваємо до піни. Потім додаємо сир. Продовжуємо збивати до однорідності. Якщо сир крупинчастий, крупинки нікуди не подінуться, не лякайтеся, хай будуть. Додаємо ванільний екстракт, перемішуємо. Начинка виходить досить рідкою.

Розморожені ягоди відправляємо в сито, щоб стік зайвий сік і перемішуємо дерев'яною лопаткою (якщо у вас спочатку суміш, то перемішувати не потрібно).

Форму для запікання змащуємо олією. Дістаємо тісто, беремо 2/3 кулі. Розподіляємо по дну форми. Шар тіста буде тонкий. Бортики не потрібні. Далі викладаємо шар із ягід. Заливаємо все сирно-яєчною начинкою. Тісто, що залишилося, тремо у тарілку на великій тертці і посипаємо цими крихтами пиріг.

Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Він має гарно позолотитися. Даємо охолонути, потім нарізаємо.

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