Супермісяць 2023: названо важливі прикмети та забобони, яких слід дотримуватись під час цього явища

У різних культурах та віруваннях існують різноманітні забобони та прикмети, пов'язані з супермісяцем, який відбудеться 3 липня 2023 року.

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Забобони, пов'язані з супермісяцем, включають такі вірування:

Заборона робити нові початки: Деякі люди вважають, що супермісяць не є сприятливим часом для початку нових проєктів або змін у житті. Замість цього, радять зачекати до наступної фази місяця; Заборона народження: В деяких культурах вважається, що діти, які народилися в день супермісяця, можуть мати нещасливе життя або привернути нещастя. Проте це лише забобони, і немає жодних наукових доказів цьому; Збільшене емоційне напруження: Супермісяць може розглядатися як час підвищеної енергії, що може впливати на емоційний стан людей. Деякі можуть вважати, що це може призвести до підвищеної напруженості, роздратування або негативних емоцій.

Варто зазначити, що ці забобони та прикмети є суб'єктивними і не підтверджені науковими дослідженнями. Важливо слухати свої внутрішні відчуття та розуміти, що супермісяць є природним явищем, яким можна насолоджуватися і спостерігати за ним.

Також існують прикмети, пов'язані з супермісяцем, які мають свої прихильників:

Здійснення бажань: Деякі люди вірять, що під час супермісяця їх бажання та наміри здійснюються особливо швидко та ефективно. Важливо віддати своїй наміреній енергії і вірити в її здійснення; Просвітлення: Супермісяць може бути сприятливим часом для духовного розвитку та просвітлення. Деякі люди вважають, що медитація під час супермісяця може допомогти отримати глибокі інсайти та духовний ріст; Підсилення енергії: Супермісяць може вважатися часом, коли енергія природи знаходиться на високому рівні. Деякі люди вважають, що цей період може бути сприятливим для збирання енергії, покращення внутрішньої сили та відновлення балансу; Підтримка виповнення мрій: Супермісяць може бути сприятливим часом для привернення виповнення мрій і бажань. Деякі люди вважають, що певні ритуали або відправлення намірів у Всесвіт під час супермісяця можуть допомогти залучити до себе бажане.

Варто зазначити, що прикмети є популярними в різних культурах і можуть відрізнятися в залежності від традицій та вірувань. Вони не мають наукового підтвердження і є суб'єктивними. Кожна людина може самостійно визначити, які прикмети або вірування відповідають її власним переконанням та цінностям.

Варто також зазначити, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками, і їх передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація, яку надають, часто має розважальний характер, і її слід сприймати не серйозно, а лише як імовірність подій, які можуть залежати від сили духу та натхнення кожної людини змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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